法拍屋、法拍車CP值高，但陷阱、眉角也不少，許多民眾想投標但對法律程序不清楚而卻步，專業「法拍專家」法務部行政執行署高雄分署明年1月5日開設「法拍達人養成記」免費法拍教學課程，25日開放報名，限額30位。

高雄分署表示，去年也曾開設「法拍一點通」、「投標有一套 法拍一把罩」兩次法拍教學課程，引起民眾很大迴響，因此再度規劃免費課程，提供對法拍有興趣的民眾參加。

「法拍達人養成記！投標流程教學講座」25日上午10時起開放報名，民眾可上高雄分署臉書粉絲專頁，點選填寫報名電子表單，因為疫情影響，限定30個名額，報名期限至12月31日下午5時止，動作要快。

講座當日下午3點，高雄分署也同步舉行「123聯合拍賣會」，12件熱門不動產將以現場投標或通訊投標的方式標售，此外另有7部汽車及5組機車剎車盤將進行現場喊價競拍。現場同時也有某知名食品公司的油飯20組（一斤150元）及9吋波士頓派30組（毎組2個280元）。

高雄分署表示，不同的物品有不同拍賣的方式及程序，報名參加講座的學員可現場觀摩法拍實境，講座也會同步講解相關的法令規定，讓學員能更清楚地瞭解法拍實務運作及相關法令規定的意涵。對拍賣物品有興趣想參與拍賣的民眾，可上高雄分署網站查閱拍賣公告瞭解拍賣詳情。

(中時 )