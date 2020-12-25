台南市耶誕跨年晚會部分場次因疫情順延至1月份，應邀參加的荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）25日利用空檔前往瑞復益智中心，發送耶誕禮物給遲緩兒，台南市長黃偉哲出席互動，讓中心兒童與人員感受溫暖。

邀請跨年晚會歌星做公益是台南市政府每年歲末特色，今年26、27日舉辦的耶誕跨年晚會，因為出現新冠肺炎本土疫情順延，邀請的荷蘭歌手馬丁前往照顧多重障礙、遲緩兒機構瑞復益智中心參加「氣球傘飛揚」活動。

黃偉哲與馬丁一起發送耶誕禮物給兒童，台南市議員蔡旺詮到場參與，大家在耶誕節這天與兒童玩在一起，氣氛溫馨。

台南市社會局表示，台南市近年遲緩兒通報人數增加，台南市社會局、衛生局與教育局都投入資源給予早療服務，仍需要與私立部門一起合作，如瑞復益智中心提供專業照顧，維護兒童權益。

台南市長黃偉哲表示，來自民間的關心與溫暖，一直是台灣社會的最大力量，盼望在溫馨的耶誕節，有更多人願意走出家門，分享資源給弱勢，為發展遲緩兒童的家庭提供更友善的環境。

(中時 )