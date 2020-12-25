賴柏良7歲就開始跟著父母吃素，開麵包坊賣純素麵包，他堅持走平價路線，期望與更多人分享純素麵包。（馮惠宜攝）

無蛋、無奶，也不用動物油，這樣的麵包會好吃嗎？在朝野聚焦萊豬議題下，30歲的賴柏良籌備多時的「愛家國際餐飲天乙堂麵包坊」在25日開幕，標榜純素、平價的麵包一上架就被瘋搶一空，不少吃素者更直稱：原來純素麵包不但環保美味，還可經濟又實惠，太棒了！

「Loving Hut 愛家國際餐飲」，是一家以「愛」為名的企業，期望以「愛」融合全世界為一「家」。愛家目前全球設立超過200家愛家門市，藉著提供世人健康、美味、平價的蔬食愛心餐點，其餐點特色，全數為無奶無蛋，不含任何動物性成分的產品。以純淨的全植物性飲食，避免肉食產生的許多疾病，也讓和平從餐桌上做起。而這些和平與環保的理念，都將在全新開幕的「愛家國際餐飲天乙堂麵包坊」再現。

天乙麵包坊的店長是30歲的賴柏良，他同時也是該店的麵包師父，因為信仰的關係賴柏良7歲就開始跟著父母吃素，而且是任何動物性的食物都不碰，意即無蛋奶飲食，他說，外頭的麵包有的雖標榜純素，但他偶爾也吃到蛋味，但要做純素麵包，就必須靠製程去改善其口感，為此他更到中華穀物研究學習，以大豆卵磷子取代蛋黃，並以葵花油或液體油脂取代動物奶油，也透過製程改善，烘烤出多元口感有層次的麵包。

特別的是，雖然製程更複雜，原料也較傳統麵包店貴，但賴柏良堅持走平價路線，期望與更多人分享純素麵包。

「愛家國際餐飲天乙堂麵包坊」除了本身全素麵包就是最環保的賣點外，店內外的裝潢也盡量採用回收的建材，風格以簡單素雅呈現，減少過度的裝飾，店內麵包袋也都採用生物可分解的材質，真正由裡到外做環保！

(中時 )