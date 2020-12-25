高雄燕巢區海成社區及中興路64巷排水系統老舊，逢大雨必淹，市府斥資1200萬元改善，市長陳其邁25日前往視察，允諾明年汛期前完工。（袁庭堯攝）

高雄燕巢區中興路64巷近年大量興建透天建案，原排水系統不敷使用，市府斥資500萬元改善。市長陳其邁25日前往視察，允諾明年5月前完工。（袁庭堯攝）

燕巢部分地區排水系統設計老舊、不敷近年強降雨趨勢導致易淹，高雄市長陳其邁25日率水利局同仁前往海成社區及中興路64巷視察。陳其邁允諾提撥1200萬元，在明年汛期前完成雨水下水道或排水設施增設。

燕巢「海成社區」地勢低窪，當地約有800戶居民，社區北側原本具微滯洪功能的私人低窪地遭地主填平，導致豪大雨時大量雨水往南方的社區內溢流，社區逢雨必淹30公分高，嚴重時甚至需封閉道路。

水利局長蔡長展表示，市府已編列700萬元興建總長160公尺、銜接海成抽水站的雨水下水道，明年1月開工，預計4月完工，可有效匯集當地大量地表逕流水，改善當地積淹水。第二期工程再向水利署前瞻計畫申請500萬元，提升海成抽水站的抽水效率。

當地居民反應，北側私人地遭地主築起堤防是淹水主因，建議水利局溝通打通、打除。水利局同意另做「水理演算」，劃分集水區，做最有效率的規劃。

燕巢中興路64巷一帶近年來同樣易淹，當地早期多為農地，近年來陸續興建大量透天式住宅，導致社區原排水系統效能不足。水利局規劃在中興路64巷興建長90公尺的雨水下水道或側溝，有效將雨水匯集、排入中西路底的雨水下水道。陳其邁也允諾編列500萬元經費改善，並指示最快明年5月底前完工。

(中時 )