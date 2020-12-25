許多產科診所都貼著臍帶血海報，或放置相關資料，加上眾多相關廣告宣傳，讓不少家長覺得沒有幫寶寶儲存臍帶血，就是對不起孩子。不過，婦科教授李茂盛指出，目前約有近20萬名新生兒儲存臍帶血，但實際解凍、用來救命的個案少之又少，不到千分之1，除非家裡經濟狀況不錯，否則不太建議買這個保險。

許多新手父母看不懂寄存臍帶血契約，食品藥物管理署與各地衛生局定期對臍帶血保存機構進行實地稽查，並審視契約內容是否符合「臍帶血保存定型化契約應記載及不得記載事項」。

食藥署公布近3年查核結果，所有業者使用的契約全數合格。此外，108年度起，各地衛生局另加強查核臍帶血保存契約中的「履約擔保機制」，以及查證該業者合作的信託機構，讓消費者不需擔心求償無門。

此外，食藥署定期查核臍帶血保存機構的品質管理、作業系統及設施設備等，確保符合《人體器官保存庫管理辦法》及《人體器官、組織及細胞優良操作規範》等法規，已將合格業者的名單公布於食藥署網頁。

對於食藥署稽查臍帶血業者契約及履約擔保的作法，李茂盛認為，還不夠，食藥署應該定期抽驗相關幹細胞，送至國家籍檢驗單位，觀察解凍後幹細胞存活率多寡，如果不合格，就予以淘汰。

李茂盛說，並非所有臍帶血幹細胞在解凍之後都有很高存活率，可供治病之用，如果必須使用時，卻發現品質太差、存活率太低，無法救人，依照目前契約，沒有賠償條款，家長就只能退錢，無法獲得保障。

李茂盛認為，食藥署雖然定期查核臍帶血保存機構的品質管理、作業系統及設施設備，但建議實地稽核幹細胞成功率，因為即使儀器一流，但如工作人員操作不當，就可能影響存活率。

(中時新聞網)