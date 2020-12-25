從事自媒體業的紀宥亦回憶拍攝過程，直說，再來一次就把外套再打開一點。（馮惠宜攝）

富璧寶鼎珠寶業者陳香霖特別把自家珠寶一起入鏡，對於最後成果，她感到相當滿意。（馮惠宜攝）

媲美空姐月曆，BNI台中市中心區13位女企業家也在歲末年終一起拍攝寫真桌曆，除展現性感知性美，並將募款挹注伊旬基金會，活動策劃王裕茗指稱，起心動念只是希望在BNI尾牙活動中做出一件很酷的事，於是在沒有經費、人力的情況下，從各分會中海選顏值、氣質出眾的女企業家共同完成這項創，首刷700本幾已售罄。

BNI是全球最大的商務引薦平台，在地事業，全球鏈結，以合作取代競爭，一個分會只有一個專業產業代表。而翻開這本女企業家寫真桌曆，只見13位模特兒若隱若現展露性感，不少業者更是將自家產品巧妙置入，像是寢具業的Carol身穿黑色性感禮服拎著黑色緞帶包裹的記憶枕，還有珠寶業的的陳香霖則帶上自家珠寶一起入鏡，尺度最大的是鍋物店老闆娘Migo曾惠容，翻轉昔日甜美可人的印象，搖身變成龐德女郎。

而從事自媒體業的紀宥亦雖不是第一次拍寫真，但看到BNI姐妹們傾力演出，笑稱，現在想想應該外套再打開一點；獻出自己第一次的富璧寶鼎珠寶業者陳香霖則表示，這是她出社會以來最大尺度，但對於策劃團隊精心的安排覺得很滿意。

(中時 )