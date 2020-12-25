證交所統計，累計今年年初開盤迄今共241個交易日，集中市場成交值為48.12兆元，市場日均值為1,996.59億元，股票成交量周轉率為122.19％，股票日平均成交量週轉率為0.51％。以此推估，2020年全年力拚125％周轉率。
另外，至12月25日止，全體上市公司市場總值43.7兆元，較上周五（18日）市值43.425兆元增加2,716.87億元，增幅約為0.63％。
證交所統計，至12月25日發行量加權股價指數收盤為14,331.42點，周漲81.46點，漲幅約為0.57％，台灣50指數收11,600.6點，周漲63.84點，漲幅約為0.55％，寶島股價指數收盤為16,366.35點，周漲94.17點，漲幅約為0.58％。
本周集中交易市場總成交值為1.21兆元，全體上市股票成交值為1.16兆元，股票成交量週轉率為4.27％。
(工商 )
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