中央銀行發布最新人事異動，外匯局局長職務由經濟研究處處長蔡烱民調任，經濟研究處處長職務則央行參事兼該處副處長吳懿娟調升，自2021年1月16日生效。

央行表示，由於外匯局局長顏輝煌將於2021年1月16日屆齡退休，新任外匯局局長蔡烱民，及經濟研究處處長吳懿娟的相關人事調整案，已經過央行理監事聯席會議核定。

央行說明，蔡烱民現年54歲，台灣大學工商管理學系畢業、美國維吉尼亞州立大學經濟學研究所碩士、美國羅格斯大學經濟學研究所博士，於2005年4月11日進央行服務，歷任外匯局副研究員、研究員及經濟研究處副處長等職務，2020年7月16日升任經濟研究處處長，熟稔總體經濟、貨幣政策、經濟金融研究與國際金融業務。

吳懿娟現年58歲，台灣大學商學系畢業、台灣大學商學研究所碩士、美國愛荷華州立大學經濟學研究所博士，中央銀行行員乙等特考及格，於1999年6月15日進央行服務，歷任經濟研究處副研究員、研究員、研究員兼科長、副處長等職務，2020年7月16日調升央行參事兼經濟研究處副處長，熟稔總體經濟、貨幣政策與經濟金融研究。

(工商 )