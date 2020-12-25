ABC-KY(6598)瑞磁生技同時檢測新冠及流感病毒的分子核酸檢測試劑，已向美國FDA正式申請緊急使用授權(EUA)，這也將是瑞磁生技的第3項EUA。

瑞磁生技自行開發的CoV-2 Flu Plus Assay分子核酸檢測試劑，搭配自行開發的全自動檢測儀器BioCode MDx 3000，與先前單一檢測SARS-CoV-2 Assay(EUA200433)及Pooling Testing等2項EUA主要差異在於，本項六合一產品可同時檢測新型冠狀病毒(SARS-CoV-2 Virus)、A型流感病毒分型(包括H1 seasonal、H1 2009 Pandemic、及H3亞型)、B型流感病毒，與呼吸道融合病毒(RSV)等，是近年來最常見的6種呼吸道流感病毒。

瑞磁目前為全球首家針對這6種病毒組合進行開發的專業檢測產品廠商，除了常見的A型B型流感病毒，還包括呼吸道融合病毒(RSV)，RSV屬於一種副黏液病毒，是造成6歲以下孩童下呼吸道感染的主要病毒，被兒科醫師視為寶寶呼吸道殺手，易導致嬰幼兒肺炎或死亡，研究更顯示感染過該病毒的孩童會增加其誘發氣喘與過敏的機率。

瑞磁生技是目前台股上市櫃公司中首家發表開發新冠加流感病毒分子核酸檢測試劑、及向美國FDA申請EUA的專業檢測產品廠商，預期未來幾年內新冠病毒不會消失並轉為流感，加上美國CDC統計資料顯示近幾年美國感染流感年平均約高達1,800萬例的情形下，法人認為瑞磁生技開發的新冠加流感病毒的分子核酸檢測試劑，由於是針對最近幾年最常見的6種呼吸道流感病毒，能為醫療機構或實驗室大幅降低檢測成本與時間、顯著提升檢測效率，並將自2021年開始為該集團挹注營運動能，相當看好這支產品未來為瑞磁生技所帶來的業績貢獻。

(時報資訊)