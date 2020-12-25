東京證交所周五指出，將逐步把市值低於100億日圓(約9659萬美元)的公司，從主要的東證(Topix)指數移除，約占所有上市股票的1%。
交易所表示，2022年4月將啟動新的措施，將重整市場結構。目前該市場結構由主板和三個較小的板塊組成。
該行動主要為因應部分批評，認為交易所允許許多成長展望有限以及公司治理標準薄弱的公司，繼續留在主板上，會抑制東證指數的上漲。
交易所表示，從2022年開始會降低東證小型股的權重。
交易所指稱，2022年4月會將交易所調整為三部分，分別暫稱為初級市場、標準市場和成長市場。
初級市場將會有稍高於目前主板的上市標準；但是分析師認為，目前上市的約2200企業，多數將可移到初級市場。
交易所表示，將會引入新指數，並廢除部分指數，包括東京證交所Mothers創業指數和第二板塊指數，以反應新的分類。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。