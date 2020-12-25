東京證交所周五指出，將逐步把市值低於100億日圓(約9659萬美元)的公司，從主要的東證(Topix)指數移除，約占所有上市股票的1%。

交易所表示，2022年4月將啟動新的措施，將重整市場結構。目前該市場結構由主板和三個較小的板塊組成。

該行動主要為因應部分批評，認為交易所允許許多成長展望有限以及公司治理標準薄弱的公司，繼續留在主板上，會抑制東證指數的上漲。

交易所表示，從2022年開始會降低東證小型股的權重。

交易所指稱，2022年4月會將交易所調整為三部分，分別暫稱為初級市場、標準市場和成長市場。

初級市場將會有稍高於目前主板的上市標準；但是分析師認為，目前上市的約2200企業，多數將可移到初級市場。

交易所表示，將會引入新指數，並廢除部分指數，包括東京證交所Mothers創業指數和第二板塊指數，以反應新的分類。

(時報資訊)