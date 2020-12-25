活動中各校學生輪番上陣，帶來精采表演，史哲（右一）及謝文斌（左一）在活動壓軸，也跳下場跟著學生們扭動身軀，一起進行「百人共舞」創意舞蹈表演。（洪浩軒攝）

活動中各校學生輪番上陣，帶來精采表演，史哲（右一）及謝文斌（左一）在活動壓軸，也跳下場跟著學生們扭動身軀，一起進行「百人共舞」創意舞蹈表演。（洪浩軒攝）

配合「打狗」更名高雄百周年，高市府為了擴大慶祝，舉辦一系列「高雄百周年活動」，教育局25日邀請7所百年歷史的國小，在高雄音樂館廣場一起同歡，高雄市副市長史哲、教育局長謝文斌皆到場共襄盛舉，並與學生們一同熱舞歡慶。

西元1920年舊名「打狗」改制更名為「高雄」，距今滿百周年，高市府教育局共號召三民、新威、內惟等7所今年也逢百年校慶的國小，一同在耶誕節舉辦慶祝活動，希望透過精采豐富的系列活動，讓市民了解高雄百年文化傳承，並共同見證港都歷史與未來展望。

活動中各校學生輪番上陣，帶來精采表演，史哲及謝文斌在活動壓軸，也跳下場跟著學生們扭動身軀，一起進行「百人共舞」創意舞蹈表演，現場大家翩翩起舞，展現無比的熱情與活力，象徵舞動百年高雄，以誠摯心共同祝賀高雄、學校百歲生日。

活動開始前，三民國小校方特別安排130位畢業生從鹽埕區三山國王廟舊校址出發，徒步走到高雄音樂館現場，沿路展開百年「尋根之旅」，希望學生們在慶祝百周年活之餘，也能學習到飲水思源的觀念，並充分了解學校一路以來的歷史演變，讓活動增添一層不同的意義。

謝文斌表示，此次找來的7所百年學校，都有各自辦學的特色及歷史，在活動中也都展現出無比熱情，讓大家在百周年系列慶祝活動留下美好的回憶，活動結束後也安排學生到市立歷史博物館參訪，讓學生們更了解高雄百年來傳承、進步的歷史痕跡。

(中時 )