國民法官法2023年新制上路，新北地院舉辦模擬法庭，以酒醉、吸食強力膠男子弒母為案例，選出6位國民法官與3名職業法官共同審理，今判決出爐，評議認定為殺直系血親尊親屬罪判處，判處有期徒刑18年。

據悉，模擬法庭挑選過去實例為案例，三重區王姓男子在吸食強力膠、喝酒後於住處持花瓶敲擊母親頭部數次，造成她大量出血，王男行兇後還打給姊姊稱母親已死亡，該案例在實例中判處無期徒刑定讞。

新北法院選出6名國民法官，備選4名，年齡在24歲到76歲之間，其中還有科技業、橡膠公司廠長、財政部公務人員，也請來精神專科醫師游正名作為鑑定證人出庭作證。模擬法庭評議過程在新北地院禮堂轉播，有國民法官分別認為「判太久關出來已經60幾歲，需要好好定奪」、「被告犯後只提及對不起胞姊，未曾說過對不起」等語。

最後經過檢辯雙方交互詰問，國民法官投票認為王男涉犯殺直系血親尊親屬罪，對於刑度部分則有4位國民法官認為王男判處有期徒刑20年，但未達2分之1以上同意，最終評議結果為18年徒刑，較原先案例定讞判決輕。

(中時 )