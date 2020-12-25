愛情長跑9年的詹子晴（丫頭），今年5月開心宣布已登記結婚，正式成為王太太，這次與老公王惟立同框錄製節目《我們練愛吧》，一同重溫過去的戀愛時光。

夫妻倆被問起最想回到戀愛的哪個時期，都不約而同回：「曖昧的時候！」但詹子卻委屈表示老公是詐騙集團，「那時候都不會兇我」，現在只要一點小事就會爆炸，她自己也會跟著爆發，更坦言懷念老公以前靦腆、憨厚的樣子，「他那時好可愛，現在怎麼變這樣」，小倆口在節目中不斷拌嘴，專屬他們的相處模式，也讓人看到另一種特別的浪漫。

詹子晴說老公原本是不婚主義者，但卻在認定她後表示「非她不娶」，讓她不禁甜笑讚「王惟立真的是我遇過最專情的男人」。回憶過去交往的點滴，詹子晴印象最深刻的是有次半夜地震，王惟立急忙緊抓她跑下樓，在這危急的情況下，竟還記得顧及她藝人身分，幫她戴上帽子擋素顏。如此貼心的舉動，讓她更認定對方就是那個「值得嫁的男生」。

鮮少有正式約會行程的他們，這次因錄製節目一起到休閒農場體驗「摸蛤仔」比賽，王惟立邊提醒老婆要小心，一邊阻擋下池，想趁機把蛤仔都摸走。最終懲罰「咬耳朵」，王惟立忍不住虧老婆「現在才發現妳沒耳垂」，讓詹子晴怒回：「我們交往了9年，你是不是都沒有好好觀察過我。」 但最後還是超閃地結束懲罰。

後來聊到與圈內人交往是否會有困擾，王惟立不假思索回：「還好，可能因為妳不是蔡依林。」也坦言因為從小常跟父親外出，早已習慣路人的注視。詹子晴提到過去交往時，王惟立就很容易對網友的留言走心，他立刻反駁，並解釋「我是一直看、一直笑說他罵我胖，我還點進去看他有多好看」。節目每週五晚間11點在東森綜合台播出。

(中時 )