一年一度耶誕節來臨，高雄文府國小資優班高年級學生運用在校所學的知識，結合建築、環保觀念，由30位學生共同製作「創意巢居」，選擇在25日耶誕節當天落成，送給學校當作是最特別的耶誕禮，讓學校師長感動不已，學生們也在國小最後一個耶誕節留下最美的回憶。

創意巢居製作是文府國小資優班特有課程，學生們從三年級開始，由建築老師王永志帶領學生們，從認識生物窩巢、人類建築起源到傳統建築風水與布局的概念，讓孩子們深入了解動物棲息環境與傳統建築之間的連結，並將其與生態關懷結合，在畢業前共同製作成果作品。

此次創意巢居製作，學生們運用樹枝、稻草、舊帳棚、寶特瓶等廢棄或回收的材料，創作出左青龍、右白虎、南朱雀、北玄武的4座「巢居」，孩子們在傳統五行風水的概念中，巧妙的結合創意與美感能力，將動物的窩巢與傳統建築文化，融合成令人眼睛為之一亮的公共藝術，別有一番風味。

學生們製作的４座巢居分布文府國小校內四周，東為「青龍」，以樹枝連結成龍的化石骨架，既具有五行「木」的屬性，也有父母捨身護子、世代傳承的意念；南方是「朱雀」，將稻草與火紅色的落葉編織成巨型鳥巢，並懸掛於樹上；西邊是「白虎」，利用孩子家裡老舊的營帳與紙箱，幻化成具休憩功能又富美感與趣味的老虎形象；北方則是以數百個寶特瓶堆砌而成的「玄武」，在玄紫色玻璃紙的裝飾下，具烏龜形象的玄武殼居然就成為孩子穿梭的遊樂場。

文府國小校長李美金表示，此次創意巢居製作是由老師啟發，孩子們自主發想與營造，再由親師生共同完成的課程，正是新課綱中素養能力的體現，學生們在創作過程中被熱熔槍燙了無數次，甚至起了水泡，撕膠膜撕到指甲破裂，但還是無畏病痛完成作品，送學校當耶誕禮，讓她相當感動。

(中時 )