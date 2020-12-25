KPMG安侯建業25日公布「2020 Harvey Nash／KPMG CIO調查報告」指出，在疫情下有86％的CIO(企業資訊長)已讓多數IT員工進行遠端工作，且將近1/4的CIO在後疫情時代仍決定讓遠距工作成為主要工作型態，顛覆傳統打卡上班。

KPMG安侯數位智能風險顧問公司董事總經理謝昀澤表示，工作地點脫離實體辦公室，延伸至世界各角落，包含家中的書房、臥室和餐桌上，如企業沒有警覺，網路防禦將呈現無邊界的高曝險狀態。 謝昀澤指出，在疫情之後，資安受多數企業重視的現象又攀上新高。受訪CIO不論在「投資面」或「需求面」，都顯現對「網路安全」管理的高需求性。

在投資面的「最重要的三項技術投資」調查中，「安全與隱私」排名第一；在人才需求面而言，從「組織內最稀缺的技能」統計來看，「網路安全」從2019年的第二名首次爬升至冠軍寶座，且為唯一兩年都入選前三名的稀缺技能。

除市場上普遍出現資安管理人才供不應求、業界互相挖角狀況，謝昀澤也表示，國際上出現多位高階資安人才，擔任或兼任公司內部其他核心職務，如執行長、數位長、或資訊長等，此現象也同時出現在台灣的數家金融業者中，一方面表示資安職能更受到企業重視，但同時，內部搶才更凸顯了資安人才缺乏的窘境。

(工商 )