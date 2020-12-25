總統派令 最高行政法院庭長吳明鴻升任院長 18:102020/12/25 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 左一最高行政法院新任院長。翻拍司法院資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今發布總統令，准最高行政法院院長藍獻林退職，特任該院庭長吳明鴻為最高行政法院院長，12月31日生效。 67歲的吳明鴻，國立政治大學法律系學士、地政系碩士，是司法官學院18期結業，歷任新竹、臺北地方法院檢察處檢察官、桃園、板橋地方法院法官、臺灣新竹地方法院、臺灣臺北地方法院士林分院法官兼庭長、高等法院法官、行政法院評事、最高行政法院法官、臺中、臺北高等行政法院法官兼院長。 立院通過萊豬進口 賴清德讚小英 蘇揆勇敢承擔 安心即時上工計畫延長 雲嘉南釋出2855職缺 (中時 ) #院長 #最高行政法院 #庭長 #吳明鴻 #地方法院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 天雷勾民怨 戴萬生席捲半個台灣 04:102020/12/25 兩岸藝文 2022首都市長選舉 蔣萬安老少通吃 左打陳時中右打吳怡農 11:332020/12/25 政治 影》 蘇偉碩赴監院向陳菊要求「人權保護」：不會讓鎮壓異議者得逞 09:102020/12/25 政治 霧峰林家百億祖產驚傳險遭侵吞 09:082020/12/25 社會 國民黨公布「萊委名冊」 民進黨也公布萊牛立委 13:302020/12/25 政治 挑戰公權力 台南地檢署、法院 屢成道上兄弟示威戰場 11:592020/12/25 社會 吳思瑤嗆為美牛負責下台 羅智強：我跟馬英九都下台了 16:502020/12/25 生活 富士達保經成立高屏三區部 擴展南部服務版圖 16:032020/12/25 財經 羅智強公布罷免吳思瑤3大行動綱領 明年8／1前募68860份連署書 09:592020/12/25 政治 萊豬確定元旦開放進口 04:102020/12/25 財經要聞 檢察總長停職又復職 文在寅：為造成國民不安致歉 16:182020/12/25 國際 政治熱門新聞 親綠智庫公布最新民調 台北市民最討厭的人竟然是他 - 政治 民選獨裁綠營新權威 蔡英文登《亞洲週刊》最新一期封面 - 政治 亞洲週刊指蔡英文「民選獨裁」 民進黨批：與國際主流媒體背道而馳 - 政治 萊豬強行通過後最新民調曝光 網看完驚：夭壽 - 政治 想選總統？沈富雄20字斷言兩岸走向：台灣醉生夢死 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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