蔡英文總統今發布總統令，准最高行政法院院長藍獻林退職，特任該院庭長吳明鴻為最高行政法院院長，12月31日生效。

67歲的吳明鴻，國立政治大學法律系學士、地政系碩士，是司法官學院18期結業，歷任新竹、臺北地方法院檢察處檢察官、桃園、板橋地方法院法官、臺灣新竹地方法院、臺灣臺北地方法院士林分院法官兼庭長、高等法院法官、行政法院評事、最高行政法院法官、臺中、臺北高等行政法院法官兼院長。

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(中時 )

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