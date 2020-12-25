屏東縣警局交通隊公布2020年屏東縣10大危險路口，其中前9名全由首善之區屏東市包辦，人車來往頻繁的屏東市逢甲、民生路口成了今年全縣最易肇事路口冠軍，警方建議用路人，要依自己行駛路線交通號誌為準，「不要再看別人燈號了」。

根據交通隊最新統計，屏縣死亡交通事故共126件、造成128人死亡，較去年同期107件、死亡108人，增加19件、20人；另外Ａ2類交通事故（受傷或24小時後死亡）共計1萬5806件，較去年同期1萬5808件，減少2件。

依車種統計，屏縣機車族群事故高達1萬8297件、小型車則有8938件；發生的時段則以16至18時2514件最多，其次為10至12時2121件。其中分居2、3名肇事路口分別為屏東市自由、仁愛路口，及屏東市民生、瑞光路口。

交通隊分隊長鍾逸品表示，10大易肇事路口主要都是車流量大、車流頻繁的地方，探討車禍主因，多為未注意車前狀況、未依規定讓車及左轉等。

屏東縣警局長李文章表示，未來將針對易肇事路口進行肇因重點防制，除加強執法及勸導，並透過強化各路口交通安全設施，持續降低車禍肇事率。

鍾逸品則提醒駕駛或騎士，看自己燈號就好，屏東用路人習慣看別人燈號作依據，通常十字路口黃燈轉紅燈會有2秒鐘清道設計，等於四面均是紅燈，但有用路人會搶黃燈或看到另向轉紅燈就直行，多數意外在此時發生。

(中時 )