2020年台灣菸酒稅前盈餘目標為78.03億元，而2020年台菸酒1～11月已達到81億元、提前達標，全年稅前盈餘上看86億元。為衝刺營收，台酒持續推出新產品「優格草莓啤酒」搶占市場，自2020年12月26日起在全台家樂福及頂好門市限定上架銷售。

台菸酒指出，優格草莓啤酒是運用長期熟成啤酒釀造技術，透過精準溫控，在貼近冰點的條件下，調和口感清新的鮮釀啤酒，使草莓及優格風味和緩的溶入酒液。

台酒今年以來推出不少新啤酒產品，包括6月的「氣泡白葡萄酒」、7月的「鹽味檸檬啤酒」、「鹽味荔枝啤酒」等，就是為了穩固市占率。

近幾年來我國啤酒市場成長，從300億元日趨擴增近500億元規模，但台菸酒的同業競爭者也增加，如三得利Suntory、柏克金Buckskin、台虎Taihu等皆為勁敵，台菸酒在啤酒市場市占率從65％微降到60.1％。

台菸酒指出，將持續瞄準市場偏好，推出新啤酒產品、既有啤酒產品也推出促銷方案，力圖穩固台菸酒在啤酒市場龍頭地位。

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(工商 )