白宮即將進入拜登時代，也為華爾街帶來好的開始，美股在大選後展現狂熱的慶祝行情，程度超越川普2016年勝選後的漲幅。不過專家認為，美股飆漲之後已出現過熱警訊，預料明年首季可能修正。

自11月大選以來，標普已經大漲10％並且刷新歷史高點，反觀4年前的大選過後，該指數同期漲幅僅5.5％。

受到亞馬遜、Zoom的飆股帶動，那斯達克自11月3日以來勁升15％，幾乎是4年前同期漲幅5％的3倍。

不只美股多頭氣盛，就連股票首度公開上市(IPO)市場也相當火熱，投資人砸大錢至空白支票企業(也就是所謂的SPAC)，企業併購市場更是不斷升溫。

道富環球顧問公司首席投資策略師艾隆(Michael Arone)表示，「一些警訊顯示市場有點過熱，所以假使明年第一季進行5～10％的修正，我也不意外，這反而是健康的走向。」

美股展現多頭氣勢，與先前川普一再警告他若未能連任、美股將崩盤的說法背道而馳，至少到目前來看，這預言不太可能實現。

不過，華爾街的選後狂歡，不只受到拜登勝選的支撐，事實上還受到其他因素的帶動，包括選後未出現糟糕的結果令人鬆一口氣，以及人們看好疫苗將終結疫情的期待。

投資顧問公司Yardeni Research總裁亞蒂尼(Ed Yardeni)表示，「的確選前人們有很多疑慮，擔心會出現社會與政治動盪。但是到目前為止未發生街頭暴動，市場聚焦的是國家的憲法系統仍在運作。」

此外，兩黨持續對峙的局面也讓投資人放心不少，意味2021年任何一黨都難以推行大規模新政。民主黨奪下參眾兩院的「藍潮」不但沒有出現，共和黨在眾院還攻下比預期多的席次。

外界預料共和黨在明年1月喬治亞州舉行的決選應可獲勝，拿下參院多數，繼續兩黨在國會對立局面。艾隆提及，「所有都指向無論是極左或極右的法案都很難在國會通過，這是值得慶祝的事。」

(工商 )