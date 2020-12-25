證交所今年辦理第17屆「校園證券投資智慧王」知識競賽活動，經過網路初賽及各分區複賽後，各分區前三名共12隊晉級12月24日於101大樓進行的總決賽，經過緊張激烈的搶答比賽過程後，由致理科技大學奪得總冠軍，獲頒獎學金10萬元及獎狀與獎牌。

今年「校園證券投資智慧王」知識競賽活動，共有63所大專院校，2,055隊，6,165位學生報名參賽。今年因應疫情，競賽方式有別於往年，為了避免大量群聚，採先在各分區辦理複賽，複賽中特別辦理結合證券實務的市場財經講座，並將內容放置在證交所的Webpro影音傳播網，讓更多人能夠瀏覽學習。

金管會副主委邱淑貞致詞時表示，資本市場是國家經濟的櫥窗，有非常多知識領域值得大家學習，如發行面包括了掛牌條件、有哪些上市公司，交易面如交易量與速度在國際上之競爭力，投資人面則有投資分析、投資人保護，還有會計師、律師等專業人士在資本市場扮演的角色，以及公司治理的精神、涵蓋的議題等，探索空間廣大，值得同學持續研究瞭解，於學術上新的想法可以帶動成為資本市場創新發展的動力，日後就業時亦能從中將所學得到印證。

邱淑貞更提到，一個高等知識的金融消費者，能夠帶動國家金融水準的進步，期許大家持續充實證券金融相關知識，讓個人的家庭、生活以及未來皆能獲得更好的安排。

證交所總經理簡立忠致詞時指出，證交所積極配合金管會推動校園金融知識的普及計畫，設計寓教於樂的「校園證券投資智慧王」競賽活動，將證券市場的制度及商品、投資工具及實務等知識融入答題競賽中，特別是伴隨著投資報酬一定要有的重要風險觀念，進一步地讓證券投資的常識及其風險的觀念，充分落實、深耕於各個校園當中，對於老師們在教學上及同學們在學習上能有所幫助。

他強調，未來像智慧王這樣能與學生們實際緊密接觸且有助金融知識扎根校園的活動，證交所都會持續支持辦理。

證交所指出，本屆比賽除冠軍致理科技大學「命運的模型」隊外，獲總決賽亞軍隊伍共有2隊，分別是國立聯合大學「I Love Coding」隊、致理科技大學「一全超人」隊，均獲頒獎學金3萬元及獎狀與獎牌。

(工商 )