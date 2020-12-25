中央銀行公布2020年9月底本國銀行外國債權直接風險餘額4,617億美元，較6月底增加1.30％，主要是對公共部門及非銀行之私人部門債權增加所致，其中各別國家曝險仍以美國排名第一位，且已連續21季居冠。

央行表示，由於部分直接債務人與其最終債務人或保證人分屬不同國家，經風險移轉後，9月底最終風險淨額為4,458億美元，較6月底季增加1.11％。外國債權直接風險依部門別分析，以非銀行之私人部門占62.27％為主，銀行占28.34％次之，公共部門占9.38％。

若依國家類別分析，以已開發國家占52.16％為主，開發中國家及境外中心分別占26.84％及20.30％。依地區別分析，以亞洲及太平洋地區占47.00％為主，其次為美洲及加勒比海地區占30.57％，歐洲地區占18.51％。

央行指出，本國銀行9月底外國債權直接風險前十大國家（地區）依序為美國、大陸、盧森堡、香港、日本、澳大利亞、開曼群島、英國、新加坡及英屬西印度群島，合計3,364億美元，占我國外國債權直接風險餘額的72.87％。

另，9月底對大陸直接風險為498億美元，最終風險為691億美元，季增加各為20億美元或4.29％及8億美元或1.18％。

(工商 )