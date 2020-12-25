觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，「基隆海洋老鷹嘉年華」除了結合地方社區團體共同舉辦外，近年來更安排國際藝術家及國際學生參與。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

「基隆海洋老鷹嘉年華」10周年，基隆市政府在海科館舉辦特展。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府歷年舉辦「基隆海洋老鷹嘉年華」，今年滿十周年，但因疫情停辦，改在國立海洋科技博物館舉辦展覽，為期4天，從12月25日至12月29日。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，「基隆海洋老鷹嘉年華」除了結合地方社區團體共同舉辦外，近年來更安排國際藝術家及國際學生參與，兼具基隆在地及國際的特色，讓活動更加多元且豐富，更提升以「基隆海洋觀光季」品牌，傳承老鷹嘉年華過往的經驗，持續發展為海洋國門城市的亮點。

今年雖因疫情影響取消辦理大型集會，改在海洋劇場一樓大廳舉辦為期4天的「基隆海洋老鷹嘉年華十周年展」，展區規畫4大主題，分別為「基隆x海洋x老鷹」、「為海發聲」、「與大海有約」、「這群人‧那片海」，皆以木作風格和色塊打造基隆繽紛意象，並展示大壯觀願景發展協會歷年製作的道具、服飾及影音素材，讓觀遊客身歷其境。

25日開幕由大壯觀願景發展協會帶來歷年海洋老鷹嘉年華遊行的舞蹈表演，此外，假日也特別安排限定動態展區「小鷹雄頭飾DIY」，假日限定200頂，以及「鷹雄舞蹈營」。此外， 觀銷處指出，遊客只要憑12月份在基隆的住宿證明或發票、台鐵或客運乘車證明，即可免費搭乘觀光巴士遊基隆，參加基隆跨年煙火活動，詳細活動資訊可上臉書「魅力基隆」粉絲專頁查詢。

(中時 )