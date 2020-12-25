中天美女主播劉盈秀，不僅擁有北一女中、台灣師範大學雙主修的高學歷，一雙水汪汪的大眼睛加上親切的個性，更是讓她擄獲大批粉絲心，臉書吸引超過32萬人追蹤。而劉盈秀今(25日)在忙著工作之餘，也不忘送福利，一連PO出2張火辣私照，一雙又白又滑的逆天美腿讓網友激讚真的太強大！

劉盈秀不僅播報工作專業，連與粉絲互動也超有誠意，近日趁著聖誕佳節，特地自創聖誕防疫舞，貼心提醒粉絲在過節之餘，也別忘了洗手做好防疫，今日更在臉書一連PO出2張化身性感聖誕女郎的私照，祝福粉絲們許的願望都能實現。

🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀🦀 今天是耶誕節！休假的螃蟹秀秀主播變身耶誕女孩兒來囉，跟秀友秀粉們獻上耶誕快樂的真心祝福喲！ 閉上眼睛，許下心願，希望大家的耶誕願望都能實現！💕 大家許了什麼耶誕心願呢（偷問..🦀） 由劉盈秀發佈於 2020年12月24日 星期四

照片中劉盈秀難得從端莊女主播變身為性感聖誕女郎，一襲火紅細肩帶超短裙裝，讓她迷人鎖骨與一雙美腿全都露，好身材更是吸爆網友眼球，熱烈留言「美不美就看大腿」、「聖誕節快樂 腿真的好長」、「聖誕老婆」、「這腿我可以」。

秀秀主播螃蟹舞來了！劉盈秀線上互動圈粉

其實劉盈秀早前接受《中時新聞網》訪問，也提到中天新聞轉戰YouTube，可能有觀眾擔心這樣是不是變網紅了？對此，劉盈秀有不同看法，她認為不管是網紅主播還是網紅記者，只是在轉型過程中，一種不同方式的呈現，用更接地氣的方式來播報新聞，同時也會秉持著新聞專業，新聞內容一樣都不會少。

(中時新聞網)