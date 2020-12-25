屏東縣長潘孟安自103年12月25日就任迄今屆滿6週年，25日率縣府團隊以別開生面「大富翁手遊」方式，邀集縣內長者、青年及孩童代表一起同樂，以生動活潑的方式向縣民報告6年來推動各項重大施政。過程中順利通過各項挑戰，包含減債拚建設、青年返鄉創業、文化建設、深耕教育、長輩在地安老、環保低碳家園等關卡，娓娓道來外更頻頻苦笑：「答題時間怎麼那麼短！」令在場來賓莞爾，同時也更佩服縣長潘孟安擘劃縣政的用心。

潘孟安首先針對六週年的設計應景表示，大富翁這場局就像是人生，會遇到什麼我們不知道，可能有「挑戰」也有「機會」，也有早就註定好的「命運」，但我們從未向命運低頭。我們必須認清並接受屏東的處境，進而擬定屬於屏東規劃的策略，沈穩地前進，讓屏東持續地向前進步。

潘孟安表示，縣府財政過去曾被評為「葉克膜」等級，上任後嚴審預算編列，落實檢討預算執行與考核機制，減少不必要支出，增進公共利益，讓縣府財政更健全，徹底落實「不舉新債、還舊債，建設不等待」；談到青年創業，潘縣長提到去年就規劃「青年移居，屏東三箭挺年輕」，包含屏東好貼薪、青創好夥伴、縣府挺起家，加上招商引資並找來業師分享寶貴經驗，最近縣府勞動暨青年發展處整合車城鄉當地及外地青年，經過腦力激盪將溫泉派出所打造成「四重溪溫泉市集」，就是期盼提供當地青年返鄉就業的更多想法。

過程中的關卡還包含文化建設、厚植農業實力、深耕教育、環保低碳家園等，潘孟安皆在有限的時間內詳細介紹，其中「機會、命運、挑戰」三關，則分別邀請縣內青年、幼兒、長者擔任關主，縣長仍是信手拈來，提出相關青年政策、幼兒福利、老人照護等縣政回應，縣政用心程度令人印象深刻。

潘孟安指出，今年會以大富翁的形式舉辦就職週年記者會，主要是受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，但屏東建設的腳步不能停，在黎明的曙光升起前，縣府除持續配合中央相關防疫措施外，面對各項挑戰，縣府仍需跳脫傳統思維，尋找各種縣政難題的突破口，替縣民爭取最大的福利。許多重大建設均非一蹴可及，但都攸關未來屏東發展，他希望在任內能奠下基礎，務實地看待每一個縣民的需求，積極推動各項重大施政計畫。

屏東縣政府研考處表示，潘孟安縣長就職6週年記者會特別邀請縣內長者、青年及孩童代表一起玩縣政大富翁，由縣長擲骰，所骰點數對應之地圖為本縣近年重大施政成果，再由潘縣長就當前施政重點擇要向縣民朋友報告。特別的是，當潘縣長途經大富翁地圖上3個轉角時，設有特殊關卡：機會、命運、挑戰，縣長途經這三個關卡皆須停下，與縣內長者、青年及孩童代表們玩遊戲互動，以生動活潑方式，向縣民朋友傳達施政成果與理念。

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