經濟部工業局25日於新北市新平溪煤礦博物園區舉辦「109年度創意生活產業表揚授證暨分享交流活動」，頒證予55家通過創意生活事業評選業者，表揚並鼓勵企業厚植文化深度、導入體驗服務模式，促使企業以軟實力轉型升級。今年活動主題為「創意生活，產業觸動 YES! WE CONNECT!」，邀請消費市場研究專家、創意生活業者分享數據行銷、經營實務等。期望創意生活業者齊聚一堂，透過深度學習、跨界串連合作，共創產業新價值。

工業局指出，因應國民生活型態與消費模式的轉變，工業局於92年開始推動「創意生活產業發展計畫」，藉由專家實地評選方式，以核心知識、高質美感、深度體驗與事業經營等四大軸向評核，挖掘出優秀的創意生活業者。今(109)年共評選出安平亞果遊艇城、花露農場等10家各具風格的創意生活業者加入，連同續約評核通過之創意生活事業卓也小屋等45家，目前全台創意生活業者共計165家，共同樹立企業轉型學習之典範，展現創意生活飲食文化、流行時尚、工藝文化、生活教育、自然生態及特定文物等不同的生活體驗型態。

工業局說，本次表揚授證典禮地點新北市新平溪煤礦博物園區，為94年首度通過創意生活事業評選。該園區致力於保存礦業歷史遺跡並推廣全臺最完善的在地煤礦文化，依照實際比例打造模擬坑道及「獨眼小僧」小火車，保存完整的礦業遺產脈絡，透過新型態的故事行銷模式與訪客互動體驗，不僅喚起礦業歷史，同時串聯平溪在地商圈，共同行銷在地文化。近年，更與過去煤礦產業從業人員合作，進行口述歷史研究，以呈現早期臺灣礦業文化及生活。另外，園區也積極參與國際交流，與日本田川市立石炭歷史博物館締結友好館，並與英國鐵道博物館合作行銷。

今年典禮活動除表揚授證典禮鼓勵並肯定授證企業外，同時以「創意生活，產業觸動 YES! WE CONNECT!」為主題，特邀東方線上蔡鴻賢執行長分享市場趨勢洞察，透過掌握消費者數據成功找到開拓市場的道路；新平溪煤礦博物園區龔俊逸董事長分享創意生活產業經營實務，及如何以煤礦產業推展文化傳承、國際交流；華山1914文創產業園區陳建方營運長分享以深入人心的手段經營文創園區，創造嶄新價值的實踐經驗。期望藉此交流活動，凝聚創意生活產業共識，導入市場消費趨勢數據、質感體驗服務模式等創價思維，觸動業者持續深化產業內涵與思維，彼此相互分享交流、協力共創，為臺灣創意生活產業帶來新的契機與創新價值。

(工商 )