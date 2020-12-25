中信兄弟球團今日（25日）宣佈，已與前阪神虎洋投歐尼爾（Onelki García）簽約，歐尼爾目前於美國自主訓練，預計明年一月中來臺灣進行隔離，完成後赴中國信託公益園區參與球隊春訓。

中信兄弟領隊劉志威透露，總教練林威助曾向阪神球探打聽過歐尼爾在日職情況，認為他各方面表現都不錯，也具有團隊意識，給予正面評價，因此願意網羅。

歐尼爾為古巴籍球員，31歲，190公分，104公斤，左投左打。歐尼爾曾於美國職棒大聯盟出賽，近年轉往日本職棒發展，2018年於中日龍隊出賽27場，其中26場先發，拿下13勝9敗，168.2局的投球中，送出132次三振，防禦率2.99，並有兩次完投完封表現；2019-2020兩年於阪神虎隊共出賽35場，179局的投球中，送出130次三振。2019年出賽21場，其中18場先發，防禦率4.69；2020年14場出賽皆為先發登板，防禦率4.42。

中信兄弟已確認的外援戰力有提前續約的萊福力（Mitch Lively）、年度MVP德保拉（José De Paula）及歐尼爾，預計將再補強一位洋助人，以完整及強化中信兄弟投手戰力。

(中時 )