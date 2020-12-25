交通部觀光局馬祖國家風景區管理處邀民眾冬天暢遊馬祖，體驗不同的離島風情；圖為北竿芹壁村。（馬管處提供／葉書宏連江傳真）

暢遊馬祖可大啖鮮甜的海鮮。（馬管處提供／葉書宏連江傳真）

暢遊馬祖可大啖鮮甜的海鮮。（馬管處提供／葉書宏連江傳真）

「擺暝」期間四鄉五島各村都有不同的活動。（馬管處提供／葉書宏連江傳真）

交通部觀光局馬祖國家風景區管理處每年會在四鄉五島輪流舉辦元旦升旗典禮，邀民眾迎接新年第一道曙光，明年元旦將在北竿鄉短坡山登場，不僅可遠眺曙光乍現、金光閃耀海面的美景，還可一覽新開放的「短坡山」景點，大啖鮮甜的馬祖海鮮。

馬管處主任祕書黃如琴說，馬祖歷經近40年戰地政務，島上擁有豐富軍事建築、坑道、碉堡等，居民對於元旦升旗等都相當重視，該處每年會在四鄉五島輪流舉辦元旦升旗典禮，邀民眾迎接新年第一道曙光。

今年元旦升旗典禮選擇於北竿鄉「短坡山」舉辦，短坡山因地勢形成天然屏障，以往國軍作為混合砲兵連駐守的砲陣地，如今由馬祖防衛司令部移撥作為觀光用途，馬管處重新規畫設置山頂觀景平台、登山步道，另外還有「仿真40高射砲」體驗點。

值得一提，活動規畫於元旦上午5時30分至10時30分，升旗典禮會選在曙光乍現那一刻，金光閃耀海面的美景伴隨著國旗緩緩上升，是台灣難得一見的升旗典禮，同時遠眺北竿機場等，美景一覽無遺。

黃如琴也提及，秋冬暢遊馬祖別有一番風味，夏天來馬祖追藍眼淚，冬天則來馬祖追星，馬祖光害低、無雲的夜空，用手機就可以拍出專業級的星空美景；與親友們一起品嘗鮮美的海味火鍋，再配上道地老酒、高粱酒別有一番風味。

「擺暝」期間四鄉五島各村都有不同的活動，北竿芹壁龍角峰五靈宮廟農曆正月29日的「乞夢」，莒光鄉的「跑火」，都是當地具特色的傳統活動，很適合long stay的背包客深入走訪。

馬祖海先遠近馳名，除了品嘗肥美的螃蟹外，還有鮸魚、黑鯛、黑毛、嘉鱲等高級魚種，「蝦蛄」則在台灣本島相當少見，為迷你小龍蝦，透過清蒸、油炸等不同烹調方式，品嘗最道地的馬祖美食。此外，白蘿蔔、高麗菜、大白菜為馬祖冬季3寶，因馬祖緯度比台灣高，平地種植的蔬菜就如同台灣高山栽種的蔬菜特別鮮甜。

黃如琴說，馬祖至今仍是新冠肺炎零確診縣市，防疫都採取最高標準，讓民眾可以安心旅遊，相關資訊可上「馬祖愛趴Go」粉絲團，歡迎民眾冬季一起暢遊馬祖體驗離島風情。

(中時 )