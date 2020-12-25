25日議長張明達邀請多個身心障礙福利團體呷辦桌，並提供貧窮邊緣戶每戶3000元商品提貨券，身心障礙機構院生每人500元商品提貨券。（呂妍庭攝）

今年多家企業、24個農漁民、團體共捐助45萬元和多樣物資。（呂妍庭攝）

今年多家企業、24個農漁民、團體共捐助45萬元和多樣物資。（呂妍庭攝）

25日議長張明達邀請多個身心障礙福利團體呷辦桌，並提供貧窮邊緣戶每戶3000元商品提貨券，身心障礙機構院生每人500元商品提貨券。（呂妍庭攝）

嘉義縣議會關懷社會弱勢，每年歲末都會舉辦寒冬送暖活動，25日議長張明達邀請多個身心障礙福利團體呷辦桌，並提供貧窮邊緣戶每戶3000元商品提貨券，身心障礙機構院生每人500元商品提貨券，議會的號召也得到許多企業和農漁民團體、個人支持，今年多家企業、24個農漁民、團體共捐助45萬元和多樣物資。

盡管疫情嚴峻，張明達基於關懷弱勢，堅持寒冬送暖活動不能停，今還請來長庚醫院中醫科和復健科醫師在議會大廳辦義診，也邀縣內所有弱勢團體、院生約410人共享午餐，縣長翁章梁等多位議員也和大家作伙呷辦桌。

議會指出，今年提供貧窮邊緣戶每戶3000元商品提貨券，立案身心障礙機構院生每人500元商品提貨券，另夆典科技股分公司、強本汽車交通事業股分有限公司各捐給每個機構2萬元，阿里山神木賓館捐給每個機構5000元。

此外，嘉義縣獸醫師公會連續6年配合活動，號召縣內農民捐贈弱勢慈善團體優質農漁畜產品，陣容一年比一年浩大，很多業者主動發揮愛心，捐贈多項嘉義優鮮農漁產精品，力挺弱勢團體度寒冬，尤其公會還加碼捐贈消毒藥劑一批，協助社福機構進行場內外消毒防疫使用。

張明達表示，這是個多重意義的活動，獻上在地生產的優質農漁產品，顧大家的健康，打造乾淨家園，未來我們相信，橫跨農漁牧各界捐助愛心，人人一分心，有錢出錢，有力出力，力挺弱勢團體溫暖度寒冬。

(中時 )