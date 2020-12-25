中科院昨、今兩天傍晚在屏東九鵬基地進行火砲試射，專門紀錄台灣周遭航空器動態的臉書粉絲專頁「台灣西南空域」今早記錄到中共軍機不僅進入我航空識別區（ADIZ）西南角，更罕見繞過恆春半島到台灣東南空域。

國防部傍晚證實，中共解放軍運-8反潛機、運-8技術偵察機進入我ADIZ西南角，而運-8技術偵察機更進一步經巴士海峽進入我ADIZ東南角，並循原路線返回。空軍派遣空中兵力巡邏應對，並以廣播驅離、防空飛彈追監。

農委會、交通部、航港局、海巡署日前分別發布射擊通告，本月24、25日，及28、29日晚間，將進行最大彈道高度為「無限高」的飛彈射擊驗證，海空管制區域呈現一個類似L型的多邊不規則區域，並且緊貼著綠島、蘭嶼，設置多個轉折點。

軍方內部傳出增程型雄二E巡弋飛彈的驗證計畫即將收尾。雄二E巡弋飛彈射程達到600公里，估計生產數量達到250枚以上；增程型雄二E巡弋飛彈射程估計超過1000公里，並傳出已有小批量生產。

(中時 )