針對中國大陸最近聲稱在量子科技領域取得重大突破，其新建成「九章」電腦計算速度較美國谷歌的量子電腦快100億倍，引起國際量子電腦科技界質疑。目前國際量子電腦界專家正集中精力，緊急對中國大陸相關論文的資料進行評價審查，以證實其量子電腦能力或找出其中漏洞。

《美國之音》指出，最近中國科技大學學者潘建偉在《科學》雜誌上發表的論文說，他們構建的量子計算原型機「九章」，在求解數學演算法高斯玻色取樣時只需200秒，比美國谷歌的同類電腦快100億倍。目前世界最快的超級電腦進行在相同計算時要用6億年，大陸媒體稱這是中國量子電腦「里程碑式突破」。

報導說，美國德州大學奧斯丁分校電腦學教授、首先提出高斯玻色取樣理論的斯科特．亞倫森（Scott Aaronson）指出，中國大陸團隊的研究成果，是證明量子計算超越傳統方法的又一重大突破。亞倫森教授是前述潘建偉論文的審稿人之一，他強調說，即使是一些仍對該論文持有疑問的人，也對大陸科學家的此項成功感到欽佩。

亞倫森說，量子電腦雖然可以被應用於很多領域，但對一般人來說最引人矚目的應用是量子電腦可以被用來破解現行的網路加密體系，這讓軍方和情報機構對量子計算極感興趣。

美國谷歌公司去年10月在加州大學教授馬蒂尼斯教授領導下推出了一台強大的「懸鈴木」量子電腦，是全球首部量子電腦。（圖／推特@dmitrosel007)

谷歌去年9月曾在量子電腦先驅、加州大學教授馬蒂尼斯教授（John Martinis）的領導下推出了一台強大的「懸鈴木」量子電腦，對一個傳統電腦來說幾乎不可能完成的數學計算，量子電腦只用200秒便算出完美答案，即使是當時世界最強的超級電腦「頂峰」（ Summit）執行同一計算也需要大約一萬年的時間。

馬蒂尼斯教授表示，中國大陸團隊構建出此一極為複雜的電腦，是一次漂亮的實驗。但是，對九章比谷歌懸鈴木快百億倍的說法，馬蒂尼斯教授表示懷疑。他說，必須十分謹慎地進行分析，看結論是否正確。谷歌的電腦對錯誤十分敏感，不允許任何一個錯誤發生，表明其電腦的複雜性是正確的。而中國的電腦，即使有錯誤，似乎仍然可以有信號出現。

馬蒂尼斯表示，目前量子電腦界的很多同行正在對中國的九章進行討論，這一最新的量子優勢的論證工作尚無定論。目前九章有另一個明顯劣勢，在於它不是一個「可程式設計」意義上的電腦。

報導說，量子科技是美中兩國近年來競爭最為激烈的領域之一。大陸近年來在所有科技領域的重要決策中多次提及量子科技，中共領導人習近平還曾在今年10月召集政治局舉行對量子科技的集體學習。

(中時新聞網)