記憶體模組大廠威剛科技（3260）未受疫情影響，今年裡迎風前行，除本業營運穩健，業外擔任運動彩券發行機構也表現亮眼，今（25）日獲得蔡英文總統親頒「109年體育推手獎贊助類‧金質獎」。

威剛科技從民國103年獲政府授權擔任運動彩券發行機構，公司組建專業經營團隊七年來銷售屢創佳績，大幅挹注國家運動發展基金。本於企業社會責任，威剛科技長期投入體育運動贊助，項目包括「太魯閣峽谷馬拉松賽」、「2019花蓮威剛太平洋國際龍舟節」等。

全球遭逢百年罕見疫情，台灣防疫有成，威剛科技也迎風前進。擔任發行機構的運動彩券事業在政府鼎力支持，1500家經銷商及經營團隊通力合作下突破體育賽事停擺困境，力拼全年銷售400億的業績目標。

蔡英文總統頒授「109年體育推手獎贊助類‧金質獎」肯定威剛科技在支持全民體育、共建國民健康工作上的努力。今年威剛本業表現優異，為呼應電競遊戲玩家需求，除了持續推廣Xtreme Performance Gear (XPG)電競品牌，更跨足綠能物流市場，推出「威速登」品牌商用電動三輪車。同時今年也陸續獲得各項國內外獎項肯定，包括經濟部工業局頒授「2020年台灣25大國際品牌」、HR Asia雜誌頒發「2020亞洲最佳企業雇主獎」及體育署頒發「運動企業認證」標章。

(中時新聞網)