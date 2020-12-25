學生賣力演出，現場氣氛熱鬧滾滾。（聖心教養院提供／張毓翎嘉義傳真）

活動同時邀請聖心教養院院生與早療中心學童參與。（聖心教養院提供／張毓翎嘉義傳真）

學生開心比YA。（朴子市公所提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣朴子國小於25日舉辦「聖誕傳愛」歡樂慶耶誕活動，學生感受滿滿佳節歡樂氣氛。朴子市吳品叡市長也專程來校祝賀師生佳節快樂，活動同時邀請聖心教養院院生與早療中心學童參與，讓校內同學學習與身心障礙朋友相處。

活動由朴子國小榮譽會長莊素鍾會長指導的傳愛天使鼓團揭開序幕，傳愛天使鼓團是朴子國小與塭港國小的小朋友結合共同演出，現場氣氛熱鬧滾滾；接下來而由聖心成人日托及早療的孩子們共同演出森林狂想曲，孩子們努力克服自身障礙，賣力敲擊手中樂器，讓現場的師生感動不已。

朴子國小校長林金進表示，校方除在耶誕佳節舉辦慶祝活動，也透過邀請聖心院生的表演，讓學生們進而學習尊重每一個生命個體。朴子國小家長會長涂志明說，感謝聖心與傳愛天使鼓團的配合，也讓同學們開心過耶誕節之餘，更能夠上一堂生命意義的課程，豐富孩子們的視野。

聖心教養院院長吳敏華感謝林金進校長邀請，提供一個舞台，讓更多人了解身心障礙的孩子，雖困於自身條件，但還是努力學習，突破自我，同時也感謝朴子國小協助推動今年愛心紅包袋義賣活動，希望藉由朴子國小的拋磚引玉，帶動今年新春紅包袋買氣，讓院生享有平安快樂的新年。

(中時 )