苗栗縣政府農業處在西湖鄉執行智慧農業計畫，試種高經濟價值作物「丹參」。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府農業處在西湖鄉執行智慧農業計畫，試種高經濟價值作物「丹參」。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府農業處在西湖鄉執行智慧農業計畫，打造薰衣草景觀花田，並請來精油煉製師傅煉出薰衣草精油，為農產品加值。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府農業處委由西湖鄉休閒產業發展協會，在西湖鄉龍洞村打造薰衣草景觀花田，協會將精油製成手工皂，並舉辦卡片、花束等DIY活動。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府農業處在西湖鄉執行智慧農業計畫，除了打造薰衣草花田提煉精油，也選在西湖試種高經濟價值作物「丹參」，目前委由有限責任苗栗縣有機良食生產合作社栽培，做耕作記錄，目前丹參生長情況良好，預計明年10月採收，若成功產出，將提供耕作記錄，擴大推廣栽種，讓苗栗成為養生有機農作大縣。

農業處指出，丹參為唇形科鼠尾草屬多年生草本植物，使用部位為深紅色根部，又稱赤參、紅參等，為傳統中藥材，廣泛用於婦女月經失調、失眠、關節及心血管等疾病調理，是極具發展潛力的農產品。農業處目前在西湖種植丹參1.3分地，委託有機農場做耕作記錄，目前丹參生長情況良好。

西湖鄉種植甘藷，但甘藷市價1斤約25元，丹參市價1斤可賣到600元，經濟價值更高，農務科長蔡政新表示，丹參苗市價1棵35元，種出來的丹參通常1棵就重達1斤，因為西湖工業區少、集水區單純，評估是發展有機農作最適合的地方，因此選在西湖試種，過去也有銅鑼農友栽種成功，相信丹參在苗栗有發展空間。

另外智慧農業計畫在西湖栽培0.6公頃的薰衣草田，種植觀賞用羽葉薰衣草及食用甜蜜薰衣草，今年委託三義鄉的精油煉製師傅謝金龍，使用甜蜜薰衣草提煉精油，由西湖鄉休閒產業發展協會製作手工皂，消費者可將參觀花田的清潔費折抵商品或DIY活動費用，為農業加值。

(中時 )