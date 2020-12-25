富邦金控、富邦人壽、台北富邦銀行長期支持國內體壇發展，積極培育菁英選手、球隊，並冠名和主辦多項國際賽事。富邦金控、富邦人壽、台北富邦銀行今年獲教育部體育署「體育推手獎」五項大獎肯定，富邦金控獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類銀質獎」；富邦人壽和台北富邦銀行皆獲「贊助類金質獎」，為今年獲獎項目最多的金融業者，亦為富邦品牌精神「正向的力量」的最佳實踐！ 富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控追求經營績效之際，也同步推動富邦永續經營願景工程，朝「亞洲一流金融機構」的願景邁進！富邦金控長期支持國內體壇發展，目前贊助及支持的運動主要聚焦四大項目：棒球、高爾夫、籃球及馬拉松，更是台灣唯一同時擁有職籃(富邦勇士)、職棒(富邦悍將)、成棒(富邦公牛)的企業。

富邦金控今年以「2019臺北馬拉松」獲「贊助類金質獎」，2020年更成為全台唯一支持國內四大馬拉松賽事(臺北馬拉松、新北萬金石馬拉松、田中馬拉松、高雄富邦馬拉松)的企業。富邦金控以贊助「富邦長春公開賽」及支持「台灣職業高爾夫球協會(TPGA)」獲「贊助類長期贊助獎」，富邦贊助PGA高球選手潘政琮，今年在PGA美國名人賽拿下第7名，再創高球榮光！富邦金控自1993年起贊助甲組成棒隊伍「富邦公牛隊」，今年獲「推展類銀質獎」，富邦公牛隊將持續為臺灣培育更多優秀的棒球人才！

富邦人壽長期深化耕耘基層籃球與發展，與中華民國大專院校體育總會合作，舉辦「富邦人壽UBA大專籃球聯賽、富邦人壽勇士系際盃籃球賽」等，讓全民看見運動價值，協力推升國內籃球運動風氣。

台北富邦銀行培育菁英選手與球隊，範疇遍及棒球、籃球、高爾夫及馬拉松等國人熱衷的運動，打造大台北地區首家職棒、職籃主題分行，攜手社區舉辦體適能檢測與健康講座，讓運動走入生活。

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