天氣冷空氣差，請適時添加保暖衣物及留意空氣品質變化。根據空氣品質監測、模式模擬及中央氣象局預報資料，25日凌晨污染物逐漸往南傳輸影響中南部地區，短時間可能達橘色提醒至紅色警示等級，請留意最新空氣品質資訊。

環保署表示，26日環境風場轉為偏東風，中南部地區風速較弱，特別是夜間及清晨時段垂直擴散差，污染物易累積，中部以南地區空氣品質多為橘色提醒等級，南部地區達紅色警示等級。根據氣象局氣象預報，27日至28日將有另一鋒面通過及東北季風增強，中部以北有機會好轉，中南部地區因風速增強時間較晚，污染物仍易累積。

環保署表示，由於這次境外污染可能有滯留於中南部的情形，環保署已事先通知各地方政府要注意空品變化狀況，即時要求轄區內主要污染源進行降載或減排，同時也要加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為。而環保署也已經協調台電所管理的中火、興達及民營的麥寮等燃煤電廠在這段期間進行減排降載，共同降低空品惡化期間之影響。

(工商 )