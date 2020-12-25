台灣罹患大腸癌的人數，近來有顯著增加的趨勢，已成為台灣的新癌症之王。日前台灣大腸癌地圖公布，每200人就有1人罹患大腸癌，罹病年齡也比以往年輕5-10歲，這驚人數據再一次揭示，台灣民眾應更關心自身的飲食習慣。對此，營養師高敏敏說，每日飲食掌握6原則，時時警覺怎麼健康吃，將更容易擺脫大腸癌的威脅。

大腸直腸外科醫學會日前發布「大腸直腸癌治療地圖」，從2014至2018年數據分析發現，台灣大腸直腸癌盛行率排行，以南區（雲嘉南）、台北區（高屏澎）及高屏區（高屏澎）盛行率高，其後則為中區（中彰投）、北區（桃竹苗）和花東區（花東）。

高敏敏在臉書上表示，根據這份大腸癌地圖可發現，雲嘉南區每10萬人中就有497人罹患大腸癌，換算下來每200人就1人！近年來患大腸癌平均年齡也在逐漸下降，比以往年輕了5-10歲，可見太多人的飲食習慣都重油膩、重鹹口味……。她建議50歲以上可以去做免費大腸癌的篩檢，如果飲食生活習慣不好、有家族史也可以提早自費檢查，多一份預防、多一點安心。

高敏敏說，預防大腸癌上身，首要重點還是在於「飲食習慣」。她提出大腸癌預防飲食有6個原則，少吃已列為第一級致癌物的加工肉類、每天2碗蔬菜＋2碗水果，以增加膳食纖維攝取養好腸道好菌、吃食物「原型態」少加工、不要口渴才喝水，平常就要小口多喝補充水分、少碰油炸燒烤、酒精等易致癌物質、養成排便好習慣。她提醒，不管是年輕人還是長輩們，真的要時時注意每日飲食習慣，健康可是一輩子的事。

另外，國健署也建議民眾，要預防並早期發現大腸癌，養成良好飲食習慣，多吃蔬菜水果，少吃肉類及高油脂食物。再者養成每天運動習慣，最後是養成定期篩檢的習慣。大腸癌多發生在50歲以後，所以50歲以上民眾應每1~2年接受糞便潛血檢查，但是有個人或家族瘜肉症或大腸癌病史的民眾，建議直接接受全大腸鏡檢查，檢查年齡也要提早。

(中時新聞網)