中信兄弟首席教練陳江和昨日爆出在季中爭冠時期，與體能教練謝志綸有肢體衝突，謝志綸控告陳江和有掐脖動作，不過今日中信兄弟領隊劉志威與陳江和向媒體解釋當下情況，陳江和已在當下道歉並與謝志綸握手言和，陳江和也否認有「掐脖」，之後就等司法證明清白。

陳江和向媒體還原當時情況，他表示衝突一定是長時間累積下來的，開會時理念不同讓情緒爆發，當時為謝志綸先向陳江和靠近，陳江和才往前走，不過的確是陳江和先有肢體動作，「我做了這個錯誤的示範，情緒沒有管理控制好，對他不尊重，說什麼都是我的錯，我該道歉。」陳江和表示雙方都有肢體動作。

但對球迷最在意的「掐脖」動作，陳江和否認，「我們衝突的時間很短，剛吵起來就被拉開了，僅有身體碰撞而已，不是像他講的那樣，剩下的就看司法處理。」陳江和提及雙方理念不同已久，還因為謝志綸在美國已久請翻譯協助溝通，不過仍沒有改善。

而領隊劉志威站在球團立場，表示兄弟全隊強調紀律，不允許任何形式的肢體衝突產生，也點出陳江和先動手就是不對，「我到了之後第一件事就是讓陳江和向全體教練正式道歉，現場也有握手，但對方（謝志綸）可能沒有接受道歉，之後也有依隊規作懲處。」

劉志威表示經過此次事件之後，會針對教練團動手加重罰則，未來不允許同樣事情再度發生，此為嚴重事件，會盡量避免。

(中時 )