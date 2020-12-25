馬來西亞衛生總監諾希山(Noor Hisham Abdullah)25日在臉書上宣布，在該國第三波冠狀病毒疫情中，高達85%病例身上可發現變種新冠病毒毒株A701V；與此同時，所有的病例(100%)身上都可找先前流行的變種病毒株「D614G」。話鋒一轉，他呼籲民眾不要擔心，衛生部會持續採取各種措施，以防止新變種毒株在大馬肆虐。

諾希山進一步解釋，代號A701V的病毒株，是在冠狀病毒外部表面的棘蛋白上，第701位氨基酸丙氨酸(Amino Acid Alanine)，變異為纈胺酸(Valine)。

此一變種病毒一開始僅現身於東馬沙巴的拿篤(Lahad Datu)；然而，在第三波疫情期間卻快速擴張，高達85%的病例身上都發現此一變種病毒。

The current situation and Information on the Spike protein mutation of Covid-19 in Malaysia - To date, the Institute... 由 Noor Hisham Abdullah 發佈於 2020年12月24日 星期四

目前第三波疫情群聚感染出現在蓮花路、拿篤城牆、拉哈達杜建築工地、柏立基、士拉昔、沙古京、卡昔、峇吉底、武吉、與卡亞等地。

諾希山表示，包括澳洲、南非、荷蘭與英國，幾乎與馬來西亞在同一時間，通報發現變種病毒株A701V。大馬本土感染案例會在第三波疫情期間快速上升，與A701V與D614G於境內肆虐有關。

他強調，所幸英國最近大流行的「SARS-CoV-2 VUI 202012/01」變異冠狀病毒，仍未在大馬現蹤。醫藥研究院會持續進行全基因組檢測，以掌握境內是否出現此一或其他種變異病毒株。

(中時新聞網)