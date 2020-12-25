總工程經費約199.32億元的高雄捷運紅線岡山路竹延伸線，國發會25日建議行政院同意興建，高雄捷運局長吳義隆25日晚間指出，捷運岡山路竹延伸線建設，將串連沿線的路竹科學園區(也稱高雄科學園區)等高科技產業，帶動北高雄整體發展，並服務岡山、路竹及湖內地區35萬民眾及沿線各大科技產業園區7.5萬就業與進駐人口，提供整體公共運輸路網。

國家發展委員會25日召開第82次委員會議，審議包含高雄市政府提報的「高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線暨周邊土地開發計畫綜合規劃報告(第二階段)暨可行性研究報告修正報告」，該會議由國家發展委員會龔主任委員明鑫主持，高雄市政府則由林欽榮副市長率捷運工程局吳義隆局長等人與會。

國發會委員會認為，該計畫屬前瞻基礎建設項目，定位為供給型導向的捷運建設計畫，藉由捷運建設帶動北高雄地區之發展，並提供南科高雄園區等產業園區便利及完善的整體公共運輸路網，建議行政院予以同意。

高雄副市長欽榮25日表示，岡山路竹延伸線(第二A階段)計畫路線，銜接岡山路竹延伸線(第一階段)路段，有關水電環控、系統機電、號誌及車輛等部分，必須相互整合，因此，推動岡山路竹延伸線第二階段有其必要性。

高雄捷運局長吳義隆表示，捷運岡山路竹延伸線(第二A階段)起點，銜接第一階段岡山車站，行經岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、高苑科技大學，止於路竹市區南端，全長約7.84公里，共設置5座車站，總工程經費加計台鐵岡山車站跨站天橋後，大約199.32億元。

吳義隆指出，該案為行政院積極推動的「前瞻基礎建設計畫」軌道建設項目，並且為「高雄海空經貿城整體發展綱要計畫」中，運輸類別的重要建設計畫，捷運建設預期將串連沿線高科技產業，帶動北高雄整體發展，並服務岡山、路竹及湖內地區35萬民眾及沿線各大科技產業園區7.5萬就業與進駐人口，沿線涵蓋高雄科學園區、電信園區、岡山本洲產業園區、永安工業區、南區環保科技園區等數千億產值的各大園區。

他說，高雄捷運紅線岡山路竹延伸線案等重大交通建設的推動，可使大高雄朝向便捷多元的大眾運具發展，並據以發揮既有雄厚的工業產業實力，打造高雄友善宜居環境及發展成為「新南向政策」的根據地。

(工商 )