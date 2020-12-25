今年台中市總星數相較去年度1

702顆星「翻倍」成長128.61％，摘星數再破紀錄！（盧金足攝）

副市長令狐榮達向頭家稱讚，讓民眾有最安心的消費採買環境，振興市場經濟，「你們就是台中的光榮！」（盧金足攝）

台中傳統市集參加「菜市場金馬獎」之稱的經濟部優良市集及樂活名攤評核，摘星3891顆，蟬聯全國15處評核縣市總星數第一名，也是唯一突破3000顆星的城市，市府25日宣布，今年獲獎公有零售市場及攤販集中區攤商，依星等高低，使用費打8折至9折不等，期限半年，得獎攤商樂得直呼「最棒的耶誕禮物！」

副市長令狐榮達代表市長盧秀燕頒獎給獲獎頭家，感謝各自治會、管委會與攤商用心經營，讓今年台中市總星數相較去年度1702顆星，翻倍成長128.61％，摘星數再破紀錄，讓民眾有最安心的消費採買環境，振興市場經濟，「你們就是台中的光榮！」

市府為鼓勵攤商踴躍參與評核，推出使用費優惠減免方案，今年獲獎的公有零售市場及攤販集中區攤商，依據星等高低，使用費打8折至9折不等，期限半年。

經發局表示，台中市今年市集與名攤總計斬獲3891顆星，包括30處獲優良市集，其中四星6處、三星17處、二星7處，市集總星數有89顆星；以及樂活名攤1729攤，其中五星1攤、四星32攤、三星381攤、二星1,211攤、一星104攤，名攤總星數有3,802顆星，是全國15縣市第一名。

表揚前五名績優委託經營廠商，包括全聯大里新芳店、中南海會展事業股份有限公司、中旅發展有限公司、全聯台中中工店、宜舍企業股份有限公司，以及「阿標油飯」、「素食平安麵」及「東光芳小吃」等前三名古早味票選人氣名攤；頒發「經營典範市集防疫應變」，包括建國公有零售市場、逢甲觀光夜市攤販集中區及大慶夜市攤販集中區均獲獎。

經發局長張峯源與食安處長邱惠慈共同頒發「夜市食安標章認證名攤」，遴選出逢甲觀光夜市「激旨燒鳥」等9家食品優良名攤，未來也將持續推廣，為市民食品安全嚴格把關。

今年推出「2020食尚台中夜市人氣美食大賞」及「台中好食金夏趴-古早味美食嘉年華」，結合台中購物節，成功帶動傳統市集人潮及錢潮。

為進行傳統市集全方位升級，今年中央與市府投入2億200萬元預算，進行公廁整修、電梯汰換及市場建築設備修繕工程等，協助攤商申請肉品冷鏈設備、設置哺乳室等。

(中時 )