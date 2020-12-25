性感女星許采晴外號拐拐，本來是網拍模特兒，在2014年被網友票選為「十大網拍女神」第一名，直接升格宅男女神，後來更轉型當演員，參與過電影和電視劇演出，天使臉孔和魔鬼身材讓她即便不是女主角，也容易變成亮點；平安夜拐拐化身最性感聖誕禮物，全裸捧胸送上滿滿誠意的聖誕祝福。

拐拐每年聖誕節都會精心打扮回饋粉絲，今年她直接豁出去，挑戰最辣聖誕裝扮，昨（24）日平安夜她在IG發文，表示自己精心準備「聖誕禮物」，不知道粉絲們喜不喜歡；照片中拐拐全裸上陣，頭戴迷你聖誕帽，手捧著傲人雙峰，跪坐在地上，身旁有透明塑膠袋再綁上蝴蝶結，原來她把自己變成禮物，尺度超大。

平安夜拐拐化身最性感聖誕禮物，全裸捧胸送上滿滿誠意的聖誕祝福。(圖/ 摘自許采晴IG)

她則在文內提到，趁聖誕節拍一組照片紀念一下，還笑說照片背後其實靠好幾隻手在旁輔助，才能呈現出這麼棒的效果，也忍不住小抱怨，「最重要我這樣跪了四十分鐘腳超級超級麻」；但最後照片成果讓拐拐覺得很值得，她也祝福大家聖誕快樂，還喊話「快來拆封我」。

拐拐全裸卻超有藝術風格的聖誕美照，讓粉絲再冷都全身熱起來，熱情在底下留言，「這身材太犯規」、「女神太美了」、「太有創意了！喜歡這個」、「辣到不要不要的」。

(中時新聞網)