考試院文官制度數位轉型學術研討會今開幕，考試院長黃榮村致詞表示，期望未來幾年內就可以做到將AI科技導入國家考試。

黃榮村致詞指出，記得以前在初接觸網際網路時，專業用語如www.等非常新穎，稱呼及使用上也與我們往常的使用習慣大相逕庭，現在是手機連線，又經歷了一個巨大改變，大幅顛覆了早期習慣的人際關係與職場運動。

他說，有人因此開玩笑的主張，心理學家馬斯洛(Abraham Maslow)著名的需求層次理論，在心理與生理的需求層次之下，應該還有兩個更基本需求，一個是WIFI，另一個則是更底層，提供操作WIFI所必備的電池。因此，WIFI變成是基本需求、甚至有人把它提升到人權的層次，倘今天來開會的會議室，沒有提供WIFI，也就違反各位與會者的基本人權。

他說，政府很早便積極推動數位化，從早期辦公室自動化到電子化政府，像更早期學者申請國科會的計畫，都必須要準備厚重的紙本、印刷品資料等送到國科會審查，現在都改成線上審查了，此種情形在座的學者專家想必有親身經驗、感觸很深。

他指出，大學裡面的公文也都改為線上、電子公文形式，很少採用紙本公文，惟政府部門因為也些地方涉及公權力的行使，因此有些公文仍有使用紙本公文的需要及侷限性。

他說，事實上，台灣的電子化政府成效頗佳更曾得到全球電子化政府評比第一名的肯定。近期政府更規劃要成立數位發展部，顯見數位服務、數位治理已成為趨勢，它涉及的不只是技術的進步，還有觀念的革新。考試院在此部分首先碰到的是考選部業務，也有與時俱進，例如：國家考試採網路報名、設計國考app，提供考生及時且完整的數位服務等。

黃指出，今天座談會主題一是探討AI科技如何導入國家考試與文官決策，很多人一聽到考試院要將AI科技放在國家考試，都不約而同表示，是不是以後改考卷用AI來改？

他說，此部分因範圍很廣，如果時機成熟，我們一定會來優先匡列預算，期望未來幾年內就可以做到將AI科技導入國家考試，因為國家考試是一個動見觀瞻的大政，但考試院不會隨便為之，將待完整的規劃後來推動。

黃榮村說，會議主題二是探討與考試院考銓相關的開放資料(open data)問題；對民主政府而言，只要做好個人資料保護，在滿足此條件下，開放不只是手段，也應該是目的，此舉也顛覆了公務員的傳統觀念，因此召開此類型研討會非常必要，可讓政府變得更加透明，避免漫天開價、就地還錢，人民更能在證據為基(evidence-based)下，做負責任的課責與政策參與。

他表示，資料開放是取得人民信任的開始，這是民主數位時代文官的基本守則。

他說，這些都是在時代與社會變化下必須做的改革，雖然舊觀念的抗拒與對新制度的懷疑總是存在，但是不能因為這樣而停止不前，反而要更積極做好風險管理。

(中時 )