南投縣台16線水里集集路段，9日發生大型重機打滑意外，造成當時重機訓練回返的簡炯銘小隊長不幸死亡，25日簡小隊長公祭，由南投縣長林明溱親自頒發三等楷模獎章。

簡炯銘為警專限期役第8期，經歷豐富，先後調派保一總隊、保四總隊等警察機關，1995年為照顧年邁父母，請調回南投縣警局服務，先後任職於草屯分局雙冬派出所、草屯派出所等單位，2009年9月陞任仁愛分局巡佐，2013年12月調派交通隊警務佐、2014年12月奉任交通隊小隊長至今。從警30年，共計獲警察獎章3座、記功37次、嘉獎1057次，受到各級長官肯定器重和肯定。

簡炯銘於9日執行警用重型駕駛訓練，結束後下午返程行經台16線水里集集路段，重機打滑後身體重擊護欄及路旁貨車，造成全身多處骨折，送醫急救後仍告不治。享年52歲，正值壯年留下年邁父母、妻子及兒女，令人相當不捨。

家屬25日舉行告別式，南投縣長林明溱擔任治喪委員會主委，代表行政院長追頒三等楷模獎章。公祭結束後，靈車緩緩駛離，警界同仁列隊兩側舉手敬禮，向小隊長說任務結束了，請一路好走！希望他終於可以卸下重擔與遺憾，場面莊嚴肅穆。

(中時 )