為了讓失智症長輩能受到更好的照顧，台南市社會局特別媒合萬安基金會，於新營區辦理五間厝失智日間照顧中心，25日舉行揭牌儀式，現場還準備豐富的台南小吃讓長輩與家屬同享，活動熱鬧又溫馨。

社會局長陳榮枝表示，五間厝失智日間照顧中心是台南市第7間失智照顧中心，更是新營區第1間，由受過失智症照顧的專業團隊為在地失智長輩量身打造服務，讓在地的長輩跟家屬都能安心地讓長輩在地老化。

五間厝失智日間照顧中心戶外草坪設置療癒菜園，長輩可親手耕種蔬果製作餐食，除刺激感官外，並將照顧活動生活化，長輩栽種的蔬果也能分享給鄰近民眾，強化社區情感及連結。

室內空間則設計時光迴廊，增進服務使用者對於時間、空間之定向感，提供一個讓家屬安心、長輩開心的照顧環境。

社會局表示，台南市目前已有64家日間照顧中心，數量為全台之冠，分布於台南市37個行政區，已經達成區區有日照之目標，民眾有長照服務需求，可至台南市長期照顧管理中心網站http：／／ltc.tainan.gov.tw／，或撥打長照專線1966洽詢。

(中時 )