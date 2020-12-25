高齡98歲的康孟麟 扮演聖誕老公公，與幼兒園小孩同樂。（許哲瑗攝）

弘道老人福利基金會「不老騎士」寫下騎乘機車環台奇蹟，台灣傳神居家照顧協會也帶領一群平均80歲的長輩環台12天，不過更可貴的是這群長輩是用騎乘單車的方式，12天共騎了1000公里，其中一位最年長者康孟麟更高齡98歲，這群打扮成聖誕公公、婆婆的不老騎士，25日上午騎進新北市歡樂耶誕城，並帶來聖誕禮物給市府附設幼兒園，還與小朋友大跳「小蘋果」。

新北市副市長吳明機熱情迎接，他說台灣現有老人377萬人，占總人口16.2％，新北市則有超過61萬老人，佔15.2％，據估計到2025年，台灣就會進入20％超高齡社會的佔比，因此市府一直在推動健康促進、在地安老、健康樂活的政策，例如銀髮俱樂部、動健康、老人共餐、公共托老、松年大學等，看到現場聖誕公公、婆婆的活力和精神，希望能帶動更多的長輩一起動起來。

台灣傳神居家照顧協會理事長李志偉牧師表示，該協會自96年起每年舉辦「耶誕傳騎寒冬送暖—單車環台」活動，由平均80歲的長輩組成單車隊，每個人都穿上紅袍裝扮成聖誕老人，環島騎行1000公里關懷各地弱勢機構，現在流行網紅，但長輩騎單車在路上奔馳，被路人捕獲，各個都成了「路紅」。他說：「生命無法重來，但可以活得更精采！」

其中高齡98歲的康孟麟因青光眼視力退化，他跟李志偉牧師共騎協力車，當遇到紅燈提醒時，康孟麟會喊「1、2、3、停！」綠燈亮時，則喊「1、2、3、走！」另位91歲的陳芸被稱為「虎姑婆宣教士」，個性勇往直前，說話鏗鏘有力，擔任不老騎士團長，她開心送禮物給孩子們，笑稱：「我不是虎姑婆，是聖誕老婆婆！」

(中時 )