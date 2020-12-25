遠傳電信25日宣布，跨年期間除了將出動3G、4G、5G超過40台行動訊號車，增設百餘台以上行動基站，活動當天超過300位工程人員全程現場待命，後端更有數百名網管與傳輸工程師，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業，齊力展現最佳通訊與網路品質。

遠傳在最近獲Opensignal台灣5G用戶體驗報告中「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」雙冠王殊榮，即將邁入2021年，遠傳全力以赴，評估行動數據與語音需求，進駐包括台北市政府、台北美麗華、桃園高鐵站前廣場、基隆西三碼頭、新竹縣府廣場、宜蘭新月廣場、花蓮東大門夜市、劍湖山世界、台中麗寶樂園、台中水湳經貿園區、台中大里仁化公園、高雄大港橋、高雄義大世界、台南市府廣場、台東海濱公園阿妹跨年演唱會等，涵蓋北中南東全台跨年熱區。

遠傳連續兩年力挺備受矚目的臺北市府跨年盛會，今年將攜手台北市政府，提供優質的5G饗宴，遠傳總經理井琪也受邀上台，陪全台民眾揮別2020年的陰霾，迎向嶄新2021年。

針對無法前往臺北跨年晚會現場的民眾，遠傳friDay影音App將獨家提供多視角直播「臺北最High新年城-2021跨年晚會」，可透過手機隨時點看全場不同視角，恣意切換喜愛明星和舞台各角度畫面。

遠傳也首度將運動賽事頂級規格的「20機拍攝」運用到大型舞台上，透過多部高速攝影機同時攝錄運算、拼接完整影像，以「自由視點」技術大幅升級觀看體驗。

遠傳今年也讓吸引全球目光、話題性十足的台北101新年大秀再升級，告別以往4至5機的固定鏡位畫面，提供「自由視點」與多視角的煙火轉播，環景煙火秀一手掌握，不錯過每個角度的精采瞬間。

(工商 )