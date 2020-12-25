中華電信25日表示，超前部署2021年跨年活動，今年將總動員超過500位以上的工程人員，於活動現場布建行動基地台及網路擴容工作，另全台各縣市近百位工程師全程待命。活動期間由網管中心全程監控疏導訊務，即時提供客戶快速、穩定行動網路服務，陪伴客戶度過精采跨年夜。

中華電信表示，已針對全台熱門跨年活動區域，包括台北市政府及101信義商圈、美麗華百貨周邊、桃園高鐵廣場、台中水湳中央公園、台中麗寶樂園、台南市府廣場、高雄大港橋港灣特區、高雄義大世界、花蓮六期重劃區跨年晚會、台東海濱公園等熱門景點，布建近千台最新型高效能基地台，可提供倍數以上的行動網路處理能力，有效承載跨年尖峰時段的訊務量；並提供5G網路訊號，讓全台客戶歡喜迎接2021年。

因應跨年訊務量較平時倍數成長，中華電信預估今年熱門跨年活動區域的行動上網數據量，將超過平時使用量的3倍以上，中華電信總動員超過500位以上的工程人員。

中華電信表示，邁向2021年，中華電信持續積極布局5G，分別在桃園跨年晚會、台南市政中心跨年晚會、高雄大港橋跨年晚會，現場展示中華電信5G各式應用服務，包括Hami VR、Hami Video 多視角轉播及Hami 雲端遊戲等，讓民眾親身體驗5G高速率、低遲延的展演。

(工商 )