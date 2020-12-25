由教育部體育署主辦的109年度「體育推手獎」第12屆表揚典禮於12月25日在臺北美福飯店舉行，集保結算所以行動落實企業社會責任，長期推廣體育運動不遺餘力，獲頒「體育推手獎」贊助類銅質獎殊榮，由景廣俐副總經理代表領獎，為集保積極關懷臺灣體育發展的努力添注新動力。

集保指出，體育事業的發展，除了政府單位的資源挹注與推動外，同時也需要民間企業、團體及個人投入金錢或時間，與政府攜手共創國家體育進步的動力。教育部體育署自98年起持續辦理「體育推手獎」表揚活動，最重要的是為了鼓勵體育界默默奉獻的幕後英雄以及持續鼎力相助的企業。

集保結算所有感於體育發展重要性，投入體育基礎紮根，配合主管機關推動金融業投入社會公益，暨響應政府呼籲企業力挺體育活動，自103年起展開體育亮點計畫，陸續贊助偏鄉學校射箭、羽球及足球等競技項目運動訓練學習計畫，期藉支援基層學校運動發展，讓來自弱勢家庭學童，能有更好的器材與更多的參賽機會。

集保景廣俐副總經理表示，為了關懷贊助學校的小選手，集保自107年起主辦集保盃射箭聯誼賽，集結小選手，提供互相切磋、上場學習的交流機會。小選手們也積極上進，爭取榮耀，不管在全國或國際性比賽，都拿到佳績。雖然無法親臨現場為孩子們加油打氣，但每每聽聞捷報，或到贊助學校參訪時，感受孩子們分享喜悅，這種心情才是集保結算所長期耕耘最大的成就。

集保結算所長期培育偏鄉學校小選手、贊助出國比賽經費，讓選手更無後顧之憂，共同為臺灣爭光。同時支持補助學校及團體舉辦各類體育活動或競賽，藉以帶動全民運動風氣，鼓勵全民規律運動、體能促進並培養民眾參與體育活動風氣，贊助體育活動項目豐富多元，讓運動全民化，國人生活更健康、更精彩，並以企業力量號召更多人支持臺灣體育。

(工商 )