日企第一化成-KY(2250)25日向證交所送件申請股票第一上市，為今(109)年第4家申請股票第一上市的KY公司。

第一化成-KY公司負責人胡湘麒，實際營運主體為位在日本的第一化成株式會社(DaiichiKasei)，公司實收資本額2.2億元，主要產品包括汽車零件、住宅相關設備零件等，108年稅前純益1.55億元，每股稅後盈餘(EPS)5.93元。

(工商 )