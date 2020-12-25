第一化成-KY向證交所送件申請股票第一上市 18:502020/12/25 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日企第一化成-KY(2250)25日向證交所送件申請股票第一上市，為今(109)年第4家申請股票第一上市的KY公司。 第一化成-KY公司負責人胡湘麒，實際營運主體為位在日本的第一化成株式會社(DaiichiKasei)，公司實收資本額2.2億元，主要產品包括汽車零件、住宅相關設備零件等，108年稅前純益1.55億元，每股稅後盈餘(EPS)5.93元。 六方-KY撤回股票上市申請 陸書審批綁免稅 民主大倒退 (工商 ) #化成 #第一上市 #送件申請 #第一 #股票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬大中和線第一期 拚2025完工 04:102020/12/25 地方新聞 《基金》變種新冠流竄 宅經濟再引爆 10:002020/12/25 財經 陸公募基金18.75兆人幣 史上新高 04:102020/12/25 產業財經 開發金收購中壽 卡在增資能力 04:102020/12/25 金融．稅務 庫藏股九好漢 股價犀利 04:102020/12/25 證券．權證 《證交所》六方科技撤回上市申請 17:222020/12/25 財經 威鋒今上市 股價飆逾六成 04:102020/12/25 證券．權證 開防疫第一槍 媒體人爆侯友宜能成事「秘密」 00:462020/12/25 政治 英變種病毒傳染力強 拉美3國疫苗開打 11:392020/12/25 國際 不敵虧損 萬達體育將撤出美股 04:102020/12/25 全球財經 聯發國際25日申請登錄興櫃股票 15:192020/12/25 財經 財經熱門新聞 川普搞死華為、中芯後 一整掛企業慘爆被踢出大陸 - 財經 阿里驚魂夜遭大屠殺 謝金河：新華社曝一張照 馬雲不妙了 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 美企輸了！台廠奪全球手機晶片老大 背後3大助攻 - 財經 台積電赴美建廠大將 傳「生哥」接手 他神秘回3字 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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