疫情持續延燒，林予晞25日出席公益活動，日前她因急性腸胃炎，在公開活動突然身體不適，聞到油膩味道就想吐，她如今想起，仍然心有餘悸，「那時候我有發燒，自己緊張了一下」，但還好只是腸胃症狀，吃藥隔天就好很多，不過想吐也讓旁人懷疑是否有喜，她自虧「不是疫情，是孕情」。

近期因紐西蘭籍機師未遵守防疫規定，導致台灣防疫破功，林予晞出道前曾在國泰航空服務，當過4年空姐，她說任職期間曾遇過MERS，上班都要戴口罩，但那時疫情不像這次嚴峻，她語重心長說：「服務業跟很多人接觸，要自我檢測，要保護自己保護別人」。

她也提到有不少同期空服員，因疫情關係決定返台工作，過去認識的一位香港機師，離職後也無縫接軌考公車司機駕照轉行，她說：「他覺得要服務大眾，完全沒有身份包袱，我覺得很值得鼓勵，不會因此受挫而待在家裡」。

25日逢耶誕節，她透露近期熱衷健身，會邀好友來家裡吃火鍋，也包括健身教練，「一邊吃一邊請他監督」，健身已2個月的她認為，身體是重要資本，為了健康想鍛鍊肌肉，「若不趁年打底，年紀大會加倍辛苦，現在開始存健康本」。

她過去很少玩交換禮物，自虧「今年開始稍微回到人世間，試著買禮物送大家，不要這麼不食人間煙火」，會挑選對方喜歡的物品當禮物，像是送經紀人樂高，拼了7天超過癮。至於收過最好的禮物，林予晞說有琺瑯瓷鍋，還有上《型男大主廚》玩遊戲贏的大同電鍋。

林予晞擔任2020國際書展閱讀大使，但她對這封號「有點心虛」，因為小時候很不愛讀書，在美國唸書時，老師告訴她是屬於「圖像型學習的孩子」，自己才鬆口氣，慶幸「沒有被知識排除在外」，也因為閱讀結交志同道合的作家朋友，公益活動上也選書送給孩童做讀物。

林予晞私下熱愛攝影、寫作，也沈浸文學思考，平時會上哲學課，課堂4小時和20多位同學互相思辨，另外她也在家自組社會學討論小組，約4到5位成員，包括出身政大黑音社的音樂人陳嫺靜、還有《與惡》側拍師，演員林柏宏也曾加入哲學討論會，推薦《正常人》影集；合作《戒指流浪記》的演員Dora（謝雨芝）也有參與，認為多多討論對演員有幫助，有時壞人、好人定義不一定如表面。

35歲的林予晞會想婚？她說自己沒有太渴望，也沒想像過自己養小孩，感覺壓力很大，，她提及自辦「女子攝影私塾」也很像養小孩，看他們成長就很快樂。對於未來林予晞仍充滿期待，不會把話說死，也感謝長輩未催婚，「可能從小我態度就很明顯，逢年過節長輩不太問」。

林予晞私下熱愛閱讀、寫作。（吳松翰攝）

(中時 )